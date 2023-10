Atacatorul jihadist care a ucis două persoane în Bruxelles nu a fost prins încă. Cine este și ce mesaj a lăsat

Suspectul principal se prezintă drept „jihadist”, iar poliția îl caută și la această oră.

Teroarea s-a declanșat puțin după ora locală 7 seara, în centrul capitalei belgiene. În imaginile surprinse de un martor se vede cum un bărbat, îmbrăcat cu o geacă portocalie, trage mai multe focuri de armă, pe stradă. Câteva persoane se refugiază în holul unei clădiri, dar agresorul le-a urmărit și a tras asupra lor. A ucis cel puțin doi cetățeni suedezi și a rănit un taximetrist, apoi a fugit de la locul faptei cu un scuter.

La scurt timp, pe rețelele sociale a apărut o înregistrare video cu un bărbat care susține că el a comis atacul și se prezintă drept membru al Statului Islamic. Suspectul ar fi un cetățean tunisian de 45 de ani, rezident în Bruxelles.

Atacator: „Trăim pentru religia noastră, murim pentru religia noastră. Recunoștință lui Allah, fratele vostru Abdesalam i-a răzbunat pe musulmani”.

Crimele au avut loc la aproximativ 5 kilometri de stadionul din Bruxelles, unde peste 35.000 de fani urmăreau meciul Belgia - Suedia. Din motive de securitate, partida a fost oprită, iar spectatorilor li s-a interzis să părăsească stadionul până ce autoritățile s-au asigurat că nu mai era niciun pericol în jur.

Restul populației din Bruxelles a fost alertată să evite pe cât posibil deplasările prin oraș, pentră că atacatorul era în libertate.

Bea Souleymane, martor al atacului: „Sunt încă în stare de șoc pentru că este prima dată când văd un astfel de atac. Tipul țipa, iar la un moment dat am auzit focuri de armă și am încremenit. Nu mai știam ce să fac... Am văzut doi oameni alergând. Mașinile, de îndată ce au ajuns la semafor, chiar dacă era roșu, au accelerat, nu au oprit. A fost oribil”.

Imediat după atac, autoritățile belgiene au ridicat alerta teroristă la cel mai înalt nivel, iar Franța a anunțat că înăsprește controalele la frontiera cu Belgia.

Cazul este anchetat drept un atac terorist, dar, potrivit procurorilor, deocamdată, nu există un indiciu că incidentul ar avea legătură cu conflictul israeliano-palestinian.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 17-10-2023 07:29