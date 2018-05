Atacatorul din Liege ucisese un om cu o zi înainte de atentat. Momentul în care a fost omorât

Marţi dimineaţa, bărbatul a atacat şi ucis doi poliţişti în Liege, precum şi un tânăr de 22 de ani. El s-a refugiat într-un liceu, de unde a tras câteva focuri de armă asupra forţelor speciale, înainte de a fi împuşcat şi ucis.

Întrebat cu privire la motivaţia acestuia, Jambon a spus la RTL, potrivit agenţiei de presă Belga: "Ar putea fi vorba despre radicalizare, dar şi de faptul că el nu mai avea perspective în societatea noastră, din cauza unei crime pe care o comisese cu o zi înainte".

Potrivit procuraturii belgiene, citată de dpa, bărbatul - identificat drept Benjamin Herman, cetăţean belgian, născut la 12 ianuarie 1987, cunoscut poliţiei pentru 'furt cu violenţă, consum de stupefiante şi rebeliune' - a strigat de mai multe ori 'Allah Akbar' în timpul atacului.

Two woman cops and one civilian killed in terror attack in Liege.

Terrorist shot down /Belgium pic.twitter.com/mYP8cXZI5f