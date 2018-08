Atac sinucigaș în Afganistan asupra unei patrule NATO: 3 soldați au fost uciși

Atacul a cauzat, de asemenea, rănirea unui militar american şi a doi soldaţi afgani. Oficiali afgani au declarat că explozia s-a produs în zona Khalazai din oraşul Charikar, capitala provinciei Parwan, la circa 70 de kilometri nord de Kabul.

Talibanii au revendicat pe Twitter 'o explozie contra forţelor invadatoare americane la Charikar, în această dimineaţă, soldată cu uciderea sau rănirea a opt americani'.

Wahida Shahkar, purtătoare de cuvânt a guvernatorului provinciei Parwan, a explicat că atacatorul sinucigaş a ţintit forţe străine aflate într-o misiune de patrulare. Atacul a avut loc în jurul orei locale 06:00 (01:30 GMT).

La jumătatea lunii iulie, forţele americane au pierdut doi membri într-o săptămână, ceea ce a adus la patru numărul militarilor americani ucişi în Afganistan în acest an. În 2017, 11 militari americani au fost omorâţi în Afganistan.

Operaţiunea NATO care a urmat Forţei internaţionale de asistenţă pentru securitate în Afganistan (ISAF) are aproximativ 16.000 de membri, a căror misiune principală este de asistenţă şi pregătire a forţelor afgane.

Contextul actual din Afganistan este extrem de tensionat, în ultimele luni activitatea militară intensificându-se în estul ţării, în provincia Nangarhar de la frontiera cu Pakistan şi în provincia Faryab din nord-vestul ţării, unde armata afgană este hărţuită de talibani.

În paralel, gruparea Stat Islamic şi-a multiplicat atentatele în oraşele afgane, mai ales la Kabul şi Jalalabad. Vineri, jihadiştii au revendicat un dublu atentat sinucigaş comis într-o moschee şiită din Gardez (est) şi soldat cu cel puţin 35 de morţi şi 90 de răniţi.

