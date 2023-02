Atac sângeros într-o biserică ortodoxă. Doi tineri au murit și alte patru persoane au fost grav rănite. VIDEO

Două persoane au fost ucise şi alte patru au fost grav rănite la Shashemene, regiunea Oromia, potrivit Centrului Media Tewahedo (TMC), un organism al Bisericii Ortodoxe din această ţară. Abune Henok, arhiepiscopul diecezei din Addis Abeba, a descris atacul drept "ruşinos şi sfâşietor", potrivit Agerpres.

TMC a acuzat forţele de securitate că au efectuat atacul în localitatea situată la aproximativ 250 de kilometri sud de capitală. Deocamdată aceste informaţii nu au putut fi verificate din surse independente.

Security forces killed Orthodox Tewahido Christian at the town of Shasheme, Oromia Regional State. The excommunicated bishops are forcefully seizing churches across Oromia. As we speak, the illegal synod is fully supported by prosperity of PM Abiy Ahmed.pic.twitter.com/liyZ5nLIZM