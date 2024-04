Atac puternic al forțelor ucrainene pe teritoriul Rusiei. Instalațiile energetice din regiunea Smolensk, în flăcări. VIDEO

"Regiunea noastră este din nou atacată de drone ucrainene. Ca urmare a atacului inamic asupra instalaţiilor civile de combustibil şi energie, au izbucnit incendii în districtele Smolensk şi Yartsevo", a declarat Anokhin pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Nu s-a ştiut imediat ce instalaţii au luat foc.

In the Smolensk region of Russia an oil refinery is on fire after a UAV strike pic.twitter.com/mYj7Opg7FS