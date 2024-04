Rusia atacă cu furie. Peste 20.000 de paraşutişti ruşi încearcă să ocupe oraşul Ceasov Iar din Ucraina

Această localitate a devenit principala ţintă a acţiunilor ofensive ruseşti pe acest sector al frontului, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

"Între 20.000 şi 25.000 de soldaţi ruşi încearcă să ia cu asalt Ceasov Iar şi localităţile din împrejurimi", trupe care fac parte din Regimentul 217 de Paraşutişti şi Divizia 98 Aeropurtată, a declarat televiziunii publice ucrainene purtătorul de cuvânt al Grupului Operativ-Strategic Hortiţia al armatei ucrainene, Nazar Voloşin.

Acesta a negat că trupele ruse ar fi reuşit să intre în oraş şi a susţinut că situaţia acolo se află "sub control", deşi este "dificilă" şi poziţiile trupelor ucrainene sunt sub atacul constant al trupelor ruse.

Comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, a declarat pe 14 aprilie că armata rusă şi-a fixat ca obiectiv să cucerească Ceasov Iar înainte de 9 mai, când Rusia aniversează victoria împotriva Germaniei naziste.

Bloggeri militari atât ruşi, cât şi ucraineni au relatat în ultimele zile despre înaintări ale trupelor ruse către Ceasov Iar.

Unii dintre aceşti bloggeri afirmă că se dau lupte inclusiv în interiorul oraşului, ceea ce armata ucraineană a dezminţit în mod repetat.

????????????????????‼️ Russian paratroopers from Buryatia occupied a stronghold on the approaches to Chasov Yar, Ukraine, and captured four prisoners of the Ukrainian Armed Forces.

After the work of the armored group, assault groups of Trans-Baikal paratroopers advanced to capture the strong… pic.twitter.com/XWOK9Tg613