Atac de Halloween la Quebec. Un bărbat în haine medievale a ucis 2 persoane cu o sabie

Agresiunile au avut loc la scurt timp după miezul nopţii, în partea veche a oraşului Quebec, iar poliţia a arestat un suspect, un bărbat între 20 şi 30 de ani, înarmat cu o sabie şi îmbrăcat în ţinută medievală, a anunţat Etienne Doyon, purtătorul de cuvânt al poliţiei din Quebec, fără a preciza motivele acestor agresiuni survenite în seara zilei de Halloween, scrie Agerpres.

#VIDEO : At least 5 hospitalized after man dressed in “medieval clothing” goes on stabbing spree in #QuebecCity , #Canada . Vieux-Québec #QUÉBEC #Frontenac pic.twitter.com/muQSgfgnf4

Totodată, poliţia le-a cerut oamenilor "să rămână în case, cu uşile încuiate", pentru că "o anchetă este în continuare în curs".

The scene in Quebec City right now after reports of multiple stabbings. This command post is right outside the National Assembly. ????: CTV cameraman Sam Pouliot ⁦@CTVNews⁩ @CTVMontreal⁩ pic.twitter.com/7huZaqXvIN