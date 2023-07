Atac cu rachete rusești în orașul natal al lui Volodimir Zelenski. Șase oameni au murit și peste 75 sunt răniți

Printre victime se numără şi un copil de zece ani. De asemenea, sunt peste 75 de răniţi.

Rusia şi-a intensificat bombardamentele ca răspuns la un atac cu drone asupra unor clădiri de birouri din Moscova, potrivit agenţiilor de presă Unian şi AFP.

Bilanţul victimelor ar putea să crească în orele următoare, pe măsura degajării dărâmăturilor, avertizează echipele de salvare.

Preşedintele Volodimir Zelenski, care a copilărit în acest oraş siderurgic care înainte de război avea peste 600.000 de locuitori, a împărtăşit pe reţelele sociale imagini care arată o gaură imensă în partea laterală a unui bloc cu nouă etaje, în timp ce o altă clădire de patru etaje este aproape pusă la părmânt. Preşedintele a precizat că atacurile au lovit o clădire universitară şi un bloc de locuinţe.

Monday morning. Regions of Ukraine are being shelled by the occupiers, who continue to terrorize peaceful cities and people. Kryvyi Rih, Kherson. Residential buildings, a university building, a crossroads were hit. Unfortunately, there are dead and wounded. There may be people… pic.twitter.com/goMVBbCN1B

Ministerul de Interne a precizat, la rândul său, că o rachetă a lovit o clădire rezidenţială de nouă etaje şi o alta a lovit o clădire de patru etaje care făcea parte dintr-o instituţie de învăţământ.

Marţi urmează să fie o zi de doliu la Krivoi Rog, a anunţat Vilkul.

Moscova nu a comentat imediat cu privire la acest atac.

Part of the building in Kryvyi Rih that was hit by a Russian missile today, fell down even more. The moment was captured on video.

As of now, four people have been confirmed dead, including a 10 year old child.

53 people injured - regional military administration. pic.twitter.com/TN8sI46aNF