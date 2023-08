Atac cu dronă asupra Moscovei. O explozie s-a auzit în cartierul de afaceri al orașului. VIDEO

Primarul Serghei Sobianin a afirmat că apărarea anti-aeriană a doborât drona, iar resturile acesteia au căzut pe Centrul Expo din oraş.

Acesta este cel mai recent dintr-o serie de atacuri asupra capitalei Rusiei.

Filmări neverificate care au apărut pe reţelele sociale par să arate un fum dens şi gri care se ridică pe cerul nopţii deasupra Moscovei, conform News.ro.

❗️ Another drone attack on Moscow#Moscow residents are massively reporting the sounds of an explosion. Moscow Mayor Sobyanin said that a drone was shot down by air defense forces while attempting to fly over Moscow. The wreckage of the UAV fell in the area of Expocenter.

Now… pic.twitter.com/HNlgPTsmGQ