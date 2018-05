Atac armat la un liceu din Texas. Mai multe persoane ar fi murit. Atacatorul, prins

Twitter/@DanSnyderFOX25

Mai multe persoane au fost rănite, vineri, la un liceu din Texas, după ce o persoană a deschis focul. Potrivit autorităților, situația este „sub control.” Conform unor surse de securitate, mai multe persoane ar fi fost ucise.

Este vorba despre un liceu din Santa Fe situat la aproximativ 57 de kilometri de centrul orașului Houston. La scurt timp după anunțarea evenimentului, elevii au fost evacuați, iar la locul incidentului au fost trimise echipaje medicale și forțe de securitate, scrie The Guardian.

„Un incident a avut loc în această dimineață (n.r – ora locală), în care a fost implicat un atacator activ. Situația este în desfășurare. Au fost confirmați mai mulți răniți”, potrivit autorităților școlare.

Forțe de securitate au declarat, pentru CNN, că în urma atacului, mai multe persoane și-au pierdut viața.

Totodată, un director adjunct a precizat, pentru Associated Press, că atacatorul a fost „arestat”, iar situația este „sub control”. Presa locală a relatat că atacatorul ar fi elev la respectivul liceu.

Un martor a declarat pentru postul de televiziune local KHOU că a văzut o fată care nu putea să meargă și care avea o rană la nivelul piciorului. Un alt elev a declarat pentru postul de televiziune KTRK că se afla la cursul de arte când atacatorul a deschis focul.

„La început, am crezut că e o alarmă de incendiu, dar profesorul ne-a spus să fugim”, a spus eleva.

La rândul său, Dakota Shrader, care este în clasa a 10-a, a povestit: „Ne aflam la oră când alarma a început să sune și toată lumea a ieșit afară. Toți profesorii ne spuneau să mergem într-o direcție. Apoi am auzit „boom” și toată lumea a început să fugă cât de repede putea.”

NEW: @KHOU is reporting at least 8 students are dead in the shooting incident at Texas High School. The shooter is in custody https://t.co/GL0ECC14gT pic.twitter.com/3z8ipeowtG — CBS Evening News (@CBSEveningNews) May 18, 2018

Richard Allen, părintele unui elev, a spus la un post de televiziune că a ajuns la faţa locului la scurt timp după ce a început atacul şi că a văzut mai multe persoane luate de ambulanţă. „Fiul meu a spus că cineva a intrat în sala unde aveau loc cursurile de artă şi a început să tragă asupra multor elevi", a afirmat el.

LIVE: #Texas authorities on-scene of reported "active shooter" situation at #SantaFe High School, south of Houston; Some students being brought out of building now #LiveDesk pic.twitter.com/Akj69Z0Rq5 — Dan Snyder (@DanSnyderFOX25) May 18, 2018

Pentru moment, autoritățile nu au oferit detalii despre acest incident. Imagini surprinse din elicopter ilustrau mai mulți tineri care stăteau pe un teren cu iarbă, în timp ce trei elicoptere de intervenție au aterizat în curtea liceului.

