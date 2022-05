Atac armat la o școală din Texas. 14 elevi și un profesor au murit

Potrivit guvernatorului din Texas, Greg Abbott, persoana înarmată a fost un tânăr în vârstă de 18 ani, pe numele de Salvador Ramos, care locuia în apropiere.

Atacul armat a avut loc în orașul Uvalde, la o școală generală unde învață copii cu vârste cuprinse între cinci și 11 ani. Guvernatorul a declarat că tânărul a folosit un pistol și posibil o pușcă în timpul atacului, însă acest lucru nu este confirmat încă, scrie BBC.

Mai multe persoane sunt rănite. Între acestea se numără o femeie în vârstă de 66 de ani și o fetiță de 10 ani. Starea celor două este una critică, în prezent fiind internate în spital.

Atacatorul a fost ucis de poliție. Alți doi ofițeri au fost răniți în timpul schimbului de focuri, însă nu sunt în stare gravă.

BREAKING: Uvalde, Texas, elementary school shooting:

- 14 students, 1 teacher killed, per governor Gov. Abbott

- Suspect, local 18-year-old high school student, is dead

- Suspect also shot his grandmother

More: https://t.co/VCKVKoRdub pic.twitter.com/c56SVy7dBu