VIDEO. Patru răniţi într-o rafinărie ExxonMobil în Texas

”Agenţi se află la faţa locului unui accidentul industrial major”, au anunţat într-un mesaj postatpe Twitter forţele de ordine dn comitatul Harris, în noaptea de miercuri spre joi.

Incendiul a izbucnit la o instalaţie ExxonMobil din Baytown, un oraş situat în apropiere de Houston, precizează aceeaşi sursă.

Trei persoane rănite au fost evacuate cu elicopterul, iar a patra a fost condusăla spital cu ambulanţa, a anunţat poliţia.

”Niciun deces nu a fost raportat”, precizează forţele de ordine.

Instalaţia ExxonMobil de la Baytown a anunţat într-un mesaj postat pe Twitter că ”a izbucnit un incendiu” în incintă către ora locală 1.00 (9.00, ora României) şi că întreprinderea ”cooperează cu autorităţile locale în vederea soluţionării acestei probleme cât mai rapid posibil”.

Rafinăria de la Baytown a început să funcţioneze în 1920, iar uzina chimică în 1940, potrivit ExxonMobil.

Instalaţiile includ patrulocuri de producţie, în care munesc aproximativ 7.000 de persoane.

Texasul, un stat cunoscut prin energia fosilă, este un important producător de petrol.

Injuries were reported following a “major industrial accident” at an #ExxonMobil plant in Baytown, #Texas, on Thursday.

