Atac armat la o fermă terapeutică din Țările de Jos soldat cu doi morți și doi răniți

Poliţia olandeză a declarat că a arestat un individ după drama care a avut loc la Alblasserdam, lângă Rotterdam, la doi paşi de celebrele mori de vânt din Kinderdijk, incluse în patrimoniul mondial UNESCO.





O adolescentă de 16 ani şi o femeie de 34 de ani şi-au pierdut viaţa, a anunţat un purtător de cuvânt al poliţiei, de la faţa locului, citat de agenţia de presă ANP.

Two people have been killed and two others including a child seriously injured during a shooting rampage at a Dutch farm and day centre for disabled children and the mentally ill https://t.co/Ih2vKPE51T