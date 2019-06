Atac armat într-un oraș din Australia. Sunt cel puțin patru morți

Cel puțin patru persoane au murit, marți, în orașul australian Darwin, după ce un bărbat de 45 de ani a deschis focul într-un cartier aglomerat.

Incidentul a avut loc la ora locală 17.50, când un bărbat a deschis focul în districtul financiar din oraș, scrie The Guardian. Presa locală a relatat că focuri de armă s-au auzit și în Parcul Stuart, unde bărbatul a și fost reținut de poliție.

Dramatic arrest if possible shooter in Darwin CBD pic.twitter.com/0fis1UQHW9 — Stephanie Zillman (@Steph_Zillman) June 4, 2019

Potrivit unui purtător de cuvânt al Poliției, patru persoane au murit „și mai multe au fost rănite.”

O martoră a declarat pentru The Guardian Australia că o femeie a fost împușcată la Motelul Palms, glonțul trecând prin ușa camerei. Potrivit Daily Mail, bărbatul ar fi tras la motel „până la 20 de focuri de armă.”

Reports an active shooter in Darwin CBD with up to 20 shots fired and people injured ... confusing scenes with tree on fire and roads blocked. pic.twitter.com/4WY2hVE2b3 — Stephanie Zillman (@Steph_Zillman) June 4, 2019

„Mă aflam în parcare când au auzit ceva ce credeam că sunt artificii. Se auzeau foarte tare. Apoi am văzut un bărbat care fugea cu o femeie în brațe. A lăsat-o pe trotuar chiar în fața noastră”, a declarat femeia, precizând că victima „sângera peste tot.”

#Breaking: Four people are dead and two are injured after a man allegedly went on a shooting rampage across Darwin tonight. https://t.co/mY4DiiMPit pic.twitter.com/23UyTexiOd — news.com.au (@newscomauHQ) June 4, 2019

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!