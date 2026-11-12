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Atac israelian asupra unui spital din Gaza: șase morți și 12 răniți. Armata susține că a vizat „un terorist Hamas”

Stiri externe
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Gaza getty
Getty

Șase persoane, printre care un medic, au fost ucise, iar cel puțin încă 12 au fost rănite într-un atac aerian israelian asupra Spitalului Nasser din sudul Fâșiei Gaza, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza.

autor
Ines Paris

Un atac aerian israelian care a vizat Spitalul Nasser din sudul Fâșiei Gaza s-a soldat cu moartea a șase persoane și rănirea altor cel puțin 12, a anunțat Ministerul Sănătății din Gaza, potrivit APNews.

Atacul a fost efectuat joi dimineață devreme, potrivit armatei israeliene, care a declarat că a vizat „un terorist de rang înalt din Hamas” și alți militanți, fără a prezenta dovezi în acest sens.

Ministerul Sănătății din Gaza a precizat că atacul a lovit secția de chirurgie a spitalului și că printre persoanele ucise se numără și un medic. Un jurnalist al agenției Associated Press aflat la fața locului a relatat că părți din etajul al doilea al clădirii au fost distruse.

Spitalul Nasser, situat în orașul Khan Younis, este una dintre puținele unități medicale încă funcționale din Gaza, unde infrastructura sanitară a fost devastată de război. Israelul acuză Hamas și grupările aliate că folosesc spitalele drept acoperire pentru activități militare.

Forțele israeliene au mai vizat anterior Spitalul Nasser.

În 2025, armata israeliană a ucis cinci jurnaliști, printre care și Mariam Dagga, colaboratoare a agenției Associated Press, în urma unui atac asupra unui punct de întâlnire al reporterilor locali din incinta complexului medical.

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Sursa: AP

Etichete: israel, hamas, Fâșia Gaza, spital, atac,

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