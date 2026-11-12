Atac israelian asupra unui spital din Gaza: șase morți și 12 răniți. Armata susține că a vizat „un terorist Hamas”

Un atac aerian israelian care a vizat Spitalul Nasser din sudul Fâșiei Gaza s-a soldat cu moartea a șase persoane și rănirea altor cel puțin 12, a anunțat Ministerul Sănătății din Gaza, potrivit APNews.

Atacul a fost efectuat joi dimineață devreme, potrivit armatei israeliene, care a declarat că a vizat „un terorist de rang înalt din Hamas” și alți militanți, fără a prezenta dovezi în acest sens.

Ministerul Sănătății din Gaza a precizat că atacul a lovit secția de chirurgie a spitalului și că printre persoanele ucise se numără și un medic. Un jurnalist al agenției Associated Press aflat la fața locului a relatat că părți din etajul al doilea al clădirii au fost distruse.