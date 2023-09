Artist danez, condamnat pentru că a furat bancnotele pe care trebuia să le expună într-un muzeu. Cât valorau

O instanţă a decis că trebuie să plătească jumătate de milion de coroane, scrie Le Figaro, citează news.ro.

„Instanţa a decis că B (artistul) trebuie să-i plătească lui A (muzeul) 492.549 de coroane (66.000 de euro), suma datorată, mai puţin onorariul artistului şi compensaţia pentru expunere", a precizat tribunalul din Copenhaga într-un comunicat.

A Danish artist named Jens Haaning has been mandated by a court to reimburse the Kunsten Museum in Aalborg a sum of nearly 500,000 kroner (equivalent to $46,000).

