Un taximetrist s-a speriat când s-a uitat în sacoșa uitată de un client, în Botoșani. A anunțat imediat dispeceratul

Văzând atâţia bani, şoferul s-a străduit să-l caute pe bărbat prin tot orașul.

Constantin Ionescu este de-o viaţă șofer de taxi în Botoșani, iar de mai bine de 20 de ani găsește săptămânal obiecte de valoare, uitate de clienți în mașina lui.

Luna trecută însă, un bătrân care i-a comandat o cursă prin oraș, a uitat pe banchetă, o sacoșă plină de bani.

Constantin Ionescu, șofer de taxi: „M-am uitat în sacoșă să văd ce-i. Am dat cu mâna dedesupt așa, și mi s-a părut că e ciocolată. Când m-am uitat și am văzut că-i ...așa era, o legătură, un balot de euro, am anunțat dispeceratul. Era un balot de 100 de euro și dedesupt erau de 50. Dacă e o legătură așa, 40.000 de euro cred că erau".

Şoferul s-a şi speriat când a văzut atâţia bani și a plecat în căutarea bătrânului, în speranța că îl va găsi acolo unde l-a lăsat.

Constantin Ionescu, șofer de taxi: „Tocmai, bătrânul venise, m-au anunțat colegii mei, vezi, bătrânul te așteaptă, te caută. Vă căutați reciproc. Cum să păstrez dacă nu e al meu lucrul? Dacă ai oprit astăzi lucrul, mâine pierzi mai mult, nu? Eu așa cred!"

Cu lacrimi în ochi, bătrânul i-a mulțumit că i-a returnat banii și i-a oferit ca recompensă 200 de lei.

Dată publicare: 02-08-2023 17:21