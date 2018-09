Armele care ar fi cauzat îmbolnăvirile misterioase ale unor diplomați americani în Cuba și China

Getty

Armele cu microunde ar fi cauza unor afecțiuni misterioase la o serie de diplomați americani din Cuba și China, este rezultatul unui studiu publicat recent, relatează The Guardian.

Medici și oameni de știință suspectează tot mai mult atacuri cu arme cu microunde în cazul îmbolnăvirilor misterioase a peste 30 de persoane, diplomați americani și rude ale acestora, în Cuba și China, relatează The Guardian, citând The New York Times.

Victimele au acuzat sunete ascuțite în casele sau camerele de hotel, urmate de simptome precum greață, durere severe de cap, oboseală, amețeli, insomnii, pierderi de auz.

Un alt studiu, publicat în luna martie în Journal of the American Medical Association, de o echipă medicală care a examinat 21 de persoane din cele afectate, nu menționa armele cu microunde. Însă Douglas H. Smith, principalul autor al studiului recent, a declarat pentru The New York Times că armele cu microunde reprezintă principalul suspect în acest caz.

"Toată lumea era relativ sceptică la început", a declarat cercetătorul, adăugând că: "dar acum toată lumea este de acord că a fost ceva acolo".

În plus, echipa de cercetători a precizat și că cei afectați cel mai probabil au suferit leziuni pe creier. Cu toate acestea, în studiu nu a fost precizat un autor anume al atacurilor, iar FBI-ul și Departamentul de Stat american nu au indicat în mod public armele cu microunde drept sursa apariției simptomelor la diplomații americani.

Cuba a negat orice rol în incident încă din toamna anului 2017. Chiar și-așa, scandalul a produs o ruptură diplomatică între Statele Unite și Cuba.

Potrivit sursei citate, cercetătorul american Allan Frey a descoperit în 1960 că microundele pot fi percepute ca sunete de creierul uman. Acest lucru a dus, ulterior, la dezvoltarea unei noi ramuri de cercetare militară, atât în SUA, cât și în Uniunea Sovietică.



