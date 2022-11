Armata ucraineană a intrat în orașul Herson. Steagul Ucrainei a fost arborat pe clădirea administrației regionale VIDEO

Ucrainenii au fost primiți în aplauze de către cetățenii care au rămas în oraș. Steagul Ucrainei a fost arborat pe principalele clădiri administrative.

”Ucraina este pe cale să obţină altă victorie importantă în acest moment şi să arate că, orice ar face sau ar spune Rusia, Ucraina va câştiga”, scrie într-un mesaj postat pe Twitter ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba, transmite AFP, conform news.ro.

The #AFU reported about the liberation of dozens of villages in the Kherson region. In #Kherson itself, residents took to the streets with Ukrainian flags.

Ukrainian media publish a video in which city residents meet a column of soldiers of the Armed Forces of #Ukraine.

