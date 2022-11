Podul strategic Antonivski de lângă Herson s-a prăbuşit, anunță televiziunea publică ucraineană

Suspilne a difuzat o fotografie în care se poate vedea cum lipsesc secţiuni întregi din acest pod. Următoarea cea mai apropiată cale de acces rutier peste Nipru se află la peste 70 de kilometri de oraşul Herson, scrie Reuters, citată de Agerpres.

In southern #Ukraine, severe damage to the Kherson city Antonivka road bridge & Russia's military barge bridge alongside it - no one's using them anytime soon. View looking across to Kherson city side of the Dnipro river. Bridge may have also collapsed on northern other end. pic.twitter.com/teO9SDgQbB