Arcul de Triumf din Paris este învelit cu un material textil. Proiect de 14 milioane euro

Pro TV

Unul dintre monumentele emblematice ale Parisului, Arcul de Triumf, a fost învelit cu un material textil. A fost ideea unui cuplu de artiști plastici, inventatorii genului numit "împachetarea spaţiului".

Cei doi au părăsit, însă, această lume fără să-și vadă visul cu ochii.

Proiectul a fost pus în practică de un urmaș de-al lor și a costat o avere: nu mai putin de 14 milioane de euro.

Ideea a apărut în 1961, când Christo și Jeanne-Claude locuiau la Paris. N-au reușit să materializeze proiectul, iar artista a murit în 2009 și 11 ani mai târziu s-a stins din viață și Christo. Anul acesta, nepotul lor le-a indeplinit visul.

Vladimir Yavachev, nepotul artistului: "Știți cu toții, acest proiect a fost gândit de Christo până la ultimul detaliu. Așa că trebuie să-l păstrăm așa. Și probabil unul dintre puținii oameni care-l cunoaște cu adevărat până la ultimul detaliu sunt eu, pentru că am a fost alături de el de atât de mult timp și am vorbit cu el la nesfârșit despre asta, așa că trebuie să ne asigurăm că totul este într-adevăr așa cum i-ar fi plăcut lui Christo să fie. Dacă în final oamenii vin și spun că arată exact ca în desene, atunci știm că am făcut o treabă bună”.

Citește și Tensiuni între Londra şi Paris, din cauza numărului tot mai mare de migranţi

Arcul de Triumf a fost învelit în 25.000 de metri pătrați de material cu o nuanță gri-albastruie. Lucrarea, care costa 14 milioane de euro, este finantata cu banii câștigati de-a lungul vietii de cei doi artiști, spune nepotul lor.

Sébastien Roger, manager de proiect: ”Cel mai dificil a fost să montăm structura metalică pe o clădire considerată monument istoric, să luăm toate măsurile necesare pentru a evita deteriorarea statuilor, cornișelor și a tuturor elementelor Arcului de Triumf. Și, apoi, provocarea tehnică este de a gestiona toate acestea într-un timp foarte, foarte scurt.”

Arcul de Triumf va rămâne îmbrăcat în noile straie până pe 3 octombrie, iar cei care urcă pe terasa monumentului vor putea păși pe pânza sidefată.

Cei doi artiști au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din arta contemporană. Au fost inventatorii unui gen artistic nou, "împachetarea spaţiului", si au îmbrăcat în ţesătură cel mai faimos pod care traveresază Sena: Pont-Neuf, în 1985, şi clădirea parlamentului german, în 1995.

Christo, născut în Bulgaria, a cunoscuto pe Jeanne-Claude, artistă de origine marocană, la Paris, unde au locuit apoi mulți ani.