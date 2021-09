Proteste în Franţa, Austria şi Turcia faţă de măsurile din pandemie

În Franţa, zeci de mii de oameni au manifestat faţă de paşaportul sanitar, cu câteva zile înainte de intrarea în vigoare a obligativităţii de vaccinare a angajaţilor din sistemul sanitar.

La Paris s-au format patru coloane de manifestanţi. “Macron, nu vrem paşaportul”, “Macron, demisia” şi “Nu dictaturii”, au scandat protestatarii, informează AFP, citat de News.ro.

The streets of Paris, France are filled with teargas as the protest against the domestic vaccine pass is underway. pic.twitter.com/lcv3ITwcAM