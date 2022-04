Cel puțin 20 de oameni au fost răniți. Atacatorul purta o mască de gaze, a aruncat o grenadă fumigenă într-un vagon de metrou, pentru a semăna teroare, apoi a început să tragă în mulțime.

James Essig, detectiv la Departamentul de Poliție al orașului New York: „Bărbatul despre care credem că este cel care a închiriat mașina inscripționată cu U-Haul, din Philadelphia, pe nume Frank R. James, în vârstă de 62 de ani, cu reședințe în Wisconsin și Philadelphia. Încercăm să-l găsim pentru a stabili legătura lui cu atacul de la metrou, dacă există vreo legătură.”

Bărbatul căutat de poliţie ar fi postat pe reţelele sociale mesaje extremiste. Atacul a fost dat la o oră de vârf, într-o staţie de metrou din Brooklyn, când peroanele şi trenurile erau pline. Imagini surprinse la scurt timp după declanşarea haosului arătau o scenă înfiorătoare, pasageri răniţi, în stare de şoc şi urme de sânge pe jos. Disperaţi, zeci de oameni ieşeau în grabă dintr-un vagon de metrou, învăluit în fum.

Potrivit poliţiei, atacatorul a aruncat o grenadă fumigenă într-o garnitură care tocmai intra în staţie. Câţiva călători au filmat momentul cu telefoanele mobile. În primă fază pasagerii păreau doar derutaţi. Apoi s-au auzit primele forcuri de armă care au declanşat groaza.

Martor: „Oamenii se călcau în picioare, încercând să ajungă la ușile metroului, care erau încă închise. Era multă panică."

Mai mulţi oameni au fost răniţi, atât dintre cei aflaţi în vagonul de metrou, cât şi dintre cei de pe peron. În unele imagini filmate de martori se vede cum primii poliţişti ajunşi în subteran le acordă ajutor victimelor. Călătorii răniţi au fost transportaţi de urgenţă la spital, cinci dintre ei în stare gravă.

Martor: „Tot ce am putut să văd era fum negru. Şi atunci am fost împuşcat. Nu m-am gândit că este grav până când am coborât din metrou. Am pus mâinile jos şi am văzut cu ţâşnea sângele. Sunt în stare de şoc, încă tremur nici nu ştiu cum reuşesc să ţin telefonul. Şi nu cred că mai am curajul să mă urc vreodată în metrou.”

În timp ce echipe de poliţişti, genişti şi luptători din unităţile speciale s-au adunat la locul atacului, primarul le-a cerut newyorkezilor să evite zona. Transportul în subteran, în ambele direcţii, a fost oprit pentru câteva ore.

Keechant Sewell, comisar Poliția din New York: „În acest moment, incidentul nu este investigat ca un act de terorism."

Anchetatorii au găsit o armă în staţia de metrou, mai multe încărcătoare, dar şi o sacoşă plină cu artificii. Suspectul a fost descris ca fiind un bărbat de culoare. În momentul atacului, purta o mască de gaze şi o vestă reflectorizantă, ca a muncitorilor din construcţii. Motivele atacului sunt încă neclare.