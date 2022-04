Anunțul făcut de Poliția din New York despre atacul de la metrou, în care 10 persoane au fost împușcate

Incidentul "nu face obiectul unei anchete pentru act de terorism, în această etapă. Putem spune la fel de bine că este vorba de un act de violenţă, nu avem persoane cu răni care să le pună viaţa în pericol", a spus Sewell într-o conferinţă de presă în Brooklyn, chiar deasupra staţiei de metrou unde au avut loc tirurile.

Aceasta a afirmat că în incident au fost împuşcate zece persoane, fără a preciza cum au fost rănite celelalte şase.

See footage from inside the train car where at least 13 people were injured and five were shot in an NYC subway shooting in Brooklyn, New York. Sources are reporting a possible smoke device was detonated during the incident. https://t.co/s7flP955tu pic.twitter.com/v9zaycOHcc