Primele mărturii după atacul de la metroul din New York. Ce a văzut o femeie la atacator

Clair, o femeie care se afla în metrou, a declarat pentru New York Post că au avut loc atât de multe împușcături că ”a pierdut numărul”.

„Au fost foarte multe. Nici măcar nu știu câte,“ a spus aceasta.

#Brooklyn: Footage from the attacked train.

No clear yet if the attacker threw a "smoke grenade" or some sort of explosive device (both were reported) before the actual shooting.

At least 13 injured.

The attacker is still on the run. pic.twitter.com/9mXrYWCLNu