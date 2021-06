Annalena Baerbock, candidată la funcția de cancelar al Germaniei, acuzată de plagiat

Un expert austriac specializat în urmărirea fraudelor cu titluri academice a acuzat-o de plagiat pe candidata Verzilor la funcţia de cancelar al Germaniei, Annalena Baerbock, afirmând că aceasta a copiat munca altora în cartea ei, relatează dpa.

Stefan Weber a afirmat pe blogul său că unele pasaje din cartea Annalenei Baerbock nu au fost scrise de aceasta.

"Dacă te uiţi mai atent", a scris el, "există mai multe încălcări ale drepturilor de autor".

Partidul Verzii din Germania a respins ferm afirmaţiile expertului austriac.

Un purtător de cuvânt al Verzilor a declarat marţi că acuzaţiile lui Weber sunt "o încercare de defăimare". El a adăugat că Baerbock a contactat un avocat specializat în astfel de chestiuni, Christian Schertz.

Cartea scrisă de Annalena Baerbock "Now. How we renew our country" ("Acum. Cum ne reînnoim ţara") a fost publicată pe 21 iunie şi nu este un text academic, pentru care s-ar aplica standardele stricte ale unei lucrări ştiinţifice.

În cartea sa de 240 de pagini, Baerbock scrie despre conceptele politice ale Verzilor, alături de anecdote personale, fără a utiliza note de subsol pentru a menţiona sursele.

Weber, care a analizat, de asemenea, inexactităţi în Curriculum vitae al dnei Baerbock, enumeră mai multe pasaje la care texte asemănătoare pot fi găsite în alte publicaţii, inclusiv articole ale autorului american Michael T Klare sau în revista Der Spiegel.

Purtătorul de cuvânt al Verzilor a declarat că Weber încearcă să strice în mod "maliţios" reputaţia lui Baerbock.

"Pasajele descrise sunt în general fapte accesibile sau poziţii ale Verzilor bine cunoscute", a mai spus el.

Schertz a spus că nu poate vedea "nici cea mai mică încălcare a drepturilor de autor, deoarece cele câteva pasaje la care se face referire nu sunt altceva decât reproducerea unor fapte general cunoscute, precum şi puncte de vedere politice".