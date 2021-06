Brandurile de succes ale României. Francizele care încep să prindă teren și în afară

Francizele noastre care au adus profit în țară au devenit atractive pentru antreprenorii din Germania, Franța sau Marea Britanie. Asta și pentru că, în ultimul an, pandemia a închis multe afaceri în vestul Europei.

Un restaurant care promovează salatele sănătoase, Salad Box, a apărut în Cluj-Napoca în 2012. După doar 2 ani, s-a lansat și pe plan internațional în sistem de franciză. Acum, brandul este prezent în 13 țări cu 32 de puncte deschise.

Dan Isai, fondator lanț restaurante: "E mai puțin riscant, investiția e mai puțin direct din partea mea și atunci dezvoltarea poate fi puțin mai accelerată și, nu in ultimul rând, accesez parteneri din anumite piețe care au cunoștințe de acolo, sunt adaptați la cultură de acolo. Ne ajută și pe noi toate lecțiile pe care le învățăm din piețele externe".

O cafenea de succes s-a lansat în București în urmă cu șase ani, iar recent brandul românesc 5 TO GO s-a extins pe plan internațional. Acum băuturile "to go" se găsesc și în Franța.

Pandemia a ajutat afacerile românești să pătrundă în locuri în care altădată nu avea acces.

Radu Savopol, co-fondator lanț de cafenele: "Consider că este un moment oportun de a face pasul către piața internațională. Și acolo industria Horeca a avut de suferit și s-au închis multe spații. Am fost săptămâna trecută în Franța și am și vizionat câteva spații care probabil acum câțiva ani erau foarte greu accesibile".

Și brandul Captain Bean, născut în Cluj-Napoca acum 7 ani, urmează să se extindă în mai multe țări din Europa.

Bogdan Pandea, fondator lanț de cafenele: "Printre solicitările de franciză au început să apară și români care au plecat din țară și care în continuare văd relevanța unui business made în România, făcut românesc, acolo unde se află ei. Discutăm de Anglia, de UK, discutăm inclusiv pe Danemarca".

Tot în Franța, Belgia și Marea Britanie este prezența și această franciză românească specializată în afaceri dulci, Donuterie. Specialitatea casei sunt gogoșile.

Dan Olteanu, fondator gogoșerie: “Chiar într-un oraș de calibrul Parisului, rezultatele sunt foarte promițătoare și suntem optimiști ca în perioada următoare să ne dezvoltăm și să deschidem mult mai multe locații".

Cât costă o franciză românească

Pentru dreptul de a folosi brandul într-o franciză, se plătesc de la 5 mii de euro, până la câteva sute de mii, în funcție de marcă. Legislația românească în domeniu s-a aliniat acum doi la cea europeană.

Constantin Anton, președintele Asociației Române de Franciză: "Este foarte greu să pleci la export cu o franciză românească, fiindcă foarte mulți au mentalitatea despre România că este o țară de mâna a două, dar cine reușește va deveni foarte, foarte, de succes".

În momentul de față sunt în jur de 400 de branduri românești care s-au dezvoltat în franciză în România.