Angajații încep deja să fie înlocuiți de inteligența artificială: Am râs de ideea aceasta până când s-a întâmplat

Până de curând, Dean Meadowcroft a fost copywriter într-un mic departament de marketing. Printre atribuțiile sale se numărau redactarea de comunicate de presă, postări pe rețelele sociale și alte tipuri de conținut pentru compania sa. Dar apoi, la finalul anului trecut, firma sa a introdus un sistem de inteligență artificială (AI), scrie sursa citată.

„La momentul respectiv, ideea era că acesta va lucra alături de copywriterii umani pentru a ajuta la accelerarea procesului, în esență, pentru a raționaliza lucrurile un pic mai mult”, a explicat Dean Meadowcroft.

El nu a fost foarte de impresionat de activitatea inteligenței artificiale. Conținutul trebuia verificat de către oameni pentru a se asigura că nu a fost preluat din altă parte. Insă inteligența artificială a fost rapidă. Ceea ce unui redactor uman i-ar fi luat între 60 și 90 de minute pentru a scrie, AI putea face în 10 minute sau chiar mai puțin.

La aproximativ patru luni de la introducerea inteligenței artificiale, echipa de patru persoane a lui Meadowcroft a fost concediată. El nu poate fi sigur 100%, dar crede că IA i-a înlocuit.

„Am râs de ideea că IA i-ar putea înlocui pe cei care scriu sau că mi-ar putea afecta locul de muncă, până când s-a întâmplat”, a spus el.

Lansarea ChatGPT, cel mai recent val de inteligență artificială

Cel mai recent val de inteligență artificială a apărut la finalul anului trecut, când OpenAI a lansat ChatGPT. Susținut de Microsoft, ChatGPT poate da răspunsuri asemănătoare celor umane la întrebări și poate, în câteva minute, să genereze eseuri, discursuri, chiar și rețete. Alți giganți ai tehnologiei se luptă pentru a-și lansa propriile sisteme - Google a lansat Bard în martie. Deși nu sunt perfecte, astfel de sisteme sunt antrenate pe gama variată de date disponibile pe internet – o cantitate de informații imposibil de digerat chiar și pentru o echipă de oameni. Așa că asta i-a făcut pe mulți să se întrebe ce locuri de muncă ar putea fi în pericol

La începutul acestui an, un raport al Goldman Sachs a afirmat că AI ar putea înlocui echivalentul a 300 de milioane de locuri de muncă cu normă întreagă.

Orice pierdere de locuri de muncă nu ar afecta în mod egal întreaga economie. Potrivit raportului, 46% din sarcinile din domeniul administrativ și 44% din cele din profesiile juridice ar putea fi automatizate, dar numai 6% în construcții și 4% în domeniul mentenanței. Raportul subliniază, de asemenea, că introducerea inteligenței artificiale ar putea stimula productivitatea și creșterea economică și ar putea crea noi locuri de muncă. Există deja unele dovezi în acest sens.

Luna aceasta, IKEA a declarat că, începând cu 2021, a recalificat 8.500 de angajați care lucrau în centrele sale de apeluri în calitate de consilieri de design. Gigantul de mobilă spune că 47% dintre apelurile clienților sunt acum gestionate de o inteligență artificială numită Billie. Deși IKEA nu vede nicio pierdere de locuri de muncă în urma utilizării IA, astfel de evoluții îi îngrijorează pe mulți oameni.

O treime dintre angajați se tem că vor fi înlocuiți de inteligența artificială

Un sondaj recent realizat de Boston Consulting Group (BGC), care a intervievat 12.000 de angajați din întreaga lume, a arătat că o treime dintre aceștia sunt îngrijorați de faptul că vor fi înlocuiți la locul de muncă de către IA, personalul din prima linie fiind mai îngrijorat decât managerii. Jessica Apotheker de la BGC spune că acest lucru este cauzat de frica de necunoscut: „Dacă ne uităm la lideri și manageri, avem peste 80% dintre ei care folosesc IA cel puțin o dată pe săptămână. Când te uiți la personalul din prima linie, acest număr scade la 20%, astfel încât, odată cu lipsa de familiaritate cu tehnologia, vine și mult mai multă anxietate și îngrijorare cu privire la rezultatele pentru aceștia”. Dar poate că există motive întemeiate pentru a fi neliniștiți. Anul trecut, timp de trei luni, Alejandro Graue a lucrat ca voiceover pentru un popular canal YouTube.

Părea a fi o linie de lucru promițătoare, un întreg canal YouTube în limba engleză trebuia să fie retușat în spaniolă. Graue a plecat în vacanță la sfârșitul anului trecut, încrezător că va avea de lucru când se va întoarce.

„Mă așteptam să am acei bani pentru a trăi – am două fiice, așa că am nevoie de bani”, spune el.

Dacă IA nu vă vizează încă direct locul de muncă, atunci este posibil să trebuiască să începeți să lucrați cu una într-un fel sau altul.

După câteva luni de lucru ca freelancer, fostul copywriter Dean Meadowcroft a luat o nouă direcție. El lucrează acum pentru un furnizor de asistență pentru angajați, care oferă sfaturi de bunăstare și sănătate mintală personalului. Lucrul cu inteligența artificială face acum parte din munca sa: „Cred că acesta este viitorul IA, oferind acces rapid la conținut condus de oameni, spre deosebire de eliminarea completă a aspectului uman”, spune el.

Sursa: BBC Etichete: , , Dată publicare: 16-06-2023 11:15