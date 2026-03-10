Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, l-a avertizat pe Trump: „Națiunea Iranului, care iubește Ashura, nu se teme de amenințările tale pe hârtie. Nici măcar cei mai puternici decât tine nu au reușit să elimine națiunea iraniană. Ai grijă la tine — să nu fii tu cel eliminat!”

Declarația vine după ce Trump a spus că va lovi Iranul mult mai dur dacă acesta va bloca Strâmtoarea Hormuz, un punct critic pentru transportul energiei la nivel global. „Dacă Iranul face orice lucru care să oprească fluxul de petrol prin Strâmtoarea Hormuz, va fi lovit de Statele Unite ale Americii de DOUĂZECI DE ORI MAI PUTERNIC decât a fost lovit până acum”, a scris președintele american pe rețeaua Truth Social.

Larijani este un fost membru al Gărzilor Revoluționare și unul dintre cei mai influenți politicieni ai regimului iranian, care a numit recent un nou lider suprem după ce fostul conducător, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac aerian.

În mesajul său, Trump a adăugat: „În plus, vom elimina cu ușurință ținte care pot fi distruse rapid, ceea ce va face practic imposibil ca Iranul să se mai reconstruiască vreodată ca națiune — Moartea, focul și furia vor domni asupra lor — dar sper și mă rog să nu se ajungă acolo!”

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a dus la creșterea prețurilor petrolului la nivel global, deși acestea au scăzut ușor după ce Trump a sugerat luni că conflictul s-ar putea încheia în curând.