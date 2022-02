Ambasadoarea Ucrainei în SUA: Rusia a folosit luni o armă interzisă de Convenția de la Geneva

”Au folosit o bombă cu vid astăzi, care este de fapt interzisă de Convenția de la Geneva”, a spus ea, citată de corespondentul Reuters Phil Stewart.



Markarova: „Pagubele pe care Rusia încearcă să le provoace Ucrainei sunt foarte mari”. Bombele cu vid sunt „explozibili de înaltă presiune” care pot avea efecte extrem de distructive, scrie The Guardian.



Proiectilele pentru arma termobarică sunt mai puternice decât munițiile convenționale puternic explozive de dimensiuni comparabile, au mai multe șanse să omoare și să rănească oameni în buncăre, adăposturi și să ucidă și să rănească într-un mod deosebit de brutal pe o zonă largă.

Russia used a thermobaric weapon (vacuum bomb) on Monday in its invasion of Ukraine, said Ukraine's ambassador to the U.S., Oksana Markarova.

"They used the vacuum bomb today, which is actually prohibited by the Geneva convention"

Here's background:https://t.co/r46CNrKaN5