Ambasada SUA din Bagdad a fost atacată cu rachete | VIDEO

Exploziile au avut loc vineri, în jurul orei 04:00 dimineaţa, în apropierea ambasadei, în centrul capitalei irakiene.

Imediat s-au activat sirenele. Oamenii au fost îndemnați să se adăpostească.

C-RAM air defense system engaging multiple rockets at the U.S. Embassy in Baghdad, Iraq ????????.

Iran backed militias in Iraq have been using 'Fajr1' rockets ( primitive version of Katyusha Rockets) to attack US embassy and diplomatic missions in Bagdad.#Iraq#USembassy pic.twitter.com/jCrd1iog44