Aliații occidentali ai Kievului au promis că vor crește ajutorul financiar pentru economia ucraineană

La conferința pentru finanțarea reconstrucției Ucrainei, organizată astăzi la Londra, s-au reunit peste 60 de țări, instituții internaționale și numeroase firme.

Marea Britanie, Statele Unite și Uniunea Europeană au promis miliarde de dolari și de euro în plus pentru a ajuta la refacerea tarii vecine.

Antony Blinken, Secretar de stat al Statelor Unite ale Americii: "Cu sprijinul Congresului SUA, anunț astăzi că vom furniza încă 1,3 miliarde de dolari în sprijinul reconstrucției Ucrainei. Vom investi peste 520 de milioane de dolari doar pentru refacerea sistemului energetic."

Ursula von der Leyen, Președinte al Comisiei Europene: "Ucraina are nevoie de 110 miliarde de euro până în 2027 (deficitul fiscal plus reconstrucție). De aceea, am propus statelor UE să acoperim 45% din acest necesar, în total 50 de miliarde de euro."

Krisjanis Karins, Prim-ministru al Letoniei: Dacă o țară mică precum Letonia poate cheltui pentru Ucraina 1,3% din PIB, atunci și voi ceilalți puteți."

Annalena Baerbock, Ministrul Federal al Afacerilor Externe: "Guvernul german își mărește eforturile pentru redresarea Ucrainei. Germania vă furniza Ucrainei, în 2023, încă 381 de milioane de euro pentru asistență umanitară."

Premierul țării gazdă, Rishi Sunak, la origine finanțist, a dezvăluit și alte masuri, inclusiv garanții suplimentare de 3 miliarde de dolari pentru a debloca un program de creditare pentru Ucraina al Băncii Mondiale.

Kievul caută până la 40 de miliarde de dolari pentru a finanța prima parte a "Planului Marshall Verde" destinat refacerii economiei, inclusiv dezvoltarea unei industrii siderurgice fără cărbune.

Înaintea de distrugerea barajului de la Nova Kahovka, Banca Mondială estima că reconstrucţia Ucrainei vă costa peste 411 de miliarde de dolari, de trei ori mai mult decât PIB-ul țării.

Dar la conferință de la Londra nu se vorbește doar despre bani, ci și despre mecanisme care să garanteze cheltuirea corecta a acestora.

Nic Robertson, CNN: "E nevoie de transparență în toate departamentele guvernamentale ale Ucrainei, pentru că sumele necesare pentru reconstrucția țarii sunt colosale. Și sutele de șefi de companii prezenți la conferință trebuie să fie asigurați că orice investiție pe care ar face-o în Ucraina nu vă fi irosită, că banii vor fi cheltuiți în mod înțelept. Dar există și povara politică pentru șefii de stat și de guvern. Cu cât tine războiul mai mult, cu atât costul pentru guverne vă fi mai mare. Și există o potențială erodare a sprijinul politic în fiecare țară. De aceea, e imperativ să împartă costurile cu sectorul privat. "

Dată publicare: 21-06-2023 19:55