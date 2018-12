Alertă pe aeroporturile din Germania. Terorişti marocani ar pregăti un atentat

Aeroporturile germane sunt în alertă. Autorităţile au sporit patrulele şi controalele de teama unui atac terorist.

Deşi oficialii neagă existenţa unei ameninţări concrete, presa germană scrie că patru suspecţi de terorism, de origine marocană, au fost surprinşi în timp ce făceau poze pe aeroportul din Stuttgart.

Măsurile de securitate au fost sporite după ce camerele de supraveghere au surprins patru indivizi suspecţi, care făceau fotografii pe terminal şi în curtea aeroportului din Stuttgart. Indivizii au dispărut până la sosirea poliţiei.

Potrivit presei germane, doi dintre ei ar fi marocani, tată şi fiu. Toţi cei patru suspecţi ar fi căutaţi în landul Renania de Nord-Westfalia. Tot jurnaliştii germani scriu că suspecţii ar fi fost zăriţi în timp ce făceau poze şi pe aeroportul Charles de Gaulle. Dar şi că serviciile secrete marocane le-au dat germanilor informaţii despre suspecţi.

Drept urmare, autorităţile au decis să sporească patrulele pe aeroportul din Stuttgart. "Am sporit drastic măsurile de securitate, am trimis mai multe patrule şi am înăsprit controalele pe aeroportul din Stuttgart şi pe toate aeroporturile din landul Baden-Wuerttemberg”, spune purtătorul de cuvânt al poliţiei.

Măsura a fost apoi extinsă la alte 13 aeroporturi importante din Germania. Însă poliţia a dat asigurări că nu este vorba de o ameninţare concretă. Marţea trecută, Strasbourgul a fost îndoliat de atacul comis la Târgul de Crăciun, soldat cu cinci morţi. Iar în decembrie, 2016, un terorist tunisian a luat 12 vieţi după ce a intrat cu un camion in Piaţa de Crăciun de la Berlin.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer