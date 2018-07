Alertă la hotelul Hilton din Manchester. O femeie s-a prăbușit pe hol cu gâtul tăiat

Femeia a reușit să fugă din hotel în pijamale, cu răni grave în zona gâtului, și a cerut ajutor, după care s-a prăbușit, scriu The Independent și The Sun.

La locul incidentului sunt mobilizate echipaje de poliție, iar trei bărbați și două femei au fost reținute, sub suspiciunea de tentativă de omor. Imagini de la locul incidentului surprind o femeie în pijamale, pe care polițiștii o bagă într-o dubă.

Five people have now been arrested after the incident at the Hilton on #Deansgate in #Manchester City Centre. Our reporter @AbiSmitton has an update from the scene: pic.twitter.com/aOS92OL3fj