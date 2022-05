Flăcările înaintează cu o viteză uimitoare, înteţite de vântul puternic şi de vegetaţia uscată. Vile de milioane de euro, de pe țărmul Californiei, au fost distruse.

Michelle Gile, reporter CBS News: „Tocmai am vorbit cu un pompier care intervine în această zonă. Tim, hai să ne mutăm pe partea cealaltă a străzii! Întoarce camera şi filmează aici, ca să se vadă de ce am fost avertizaţi. Ni s-a spus să rămânem aici, pentru că flăcările or să tot ardă şi se vor extinde la casele aflate pe cealaltă parte a străzii.”

S-a dat alarma în comitatul Orange, aflat la aproximativ 60 de kilometri de Los Angeles. Un uriaş incendiu de vegetaţie pârjoleşte şi distruge în fiecare oră zeci de hectare de pădure. Situaţia cea mai gravă e în Laguna Beach.

Flăcările au avansat spre proprietățile de lux de pe dealurile cu vedere la ocean. Cel puțin 20 de case de milioane de dolari au fost făcute scrum.

Michelle Gile, reporter CBS News: „Pompierii ne-au cerut să stăm cât mai departe, pentru că într-una dintre case s-au auzit explozii de muniţie.”

Aţâţate de vânt, flăcările au avansat chiar dacă pompierii aruncau din avioanele-cisternă cu substanțe speciale, pe versanţii dealurilor. Din mijlocul infernului, au fost evacuaţi oamenii din zeci de cartiere. Şi elevilor din liceul din Laguna Beach li s-a cerut să părăsească de urgenţă zona.

Brian Fennessy, șeful pompierilor din comitatul Orange: „Oamenii care se aflau acasă s-au supus și au respectat ordinul de evacuare. Au ieșit foarte repede de acolo. Adjuncții șerifului care au condus operaţiunea de evacuare au fost calmi, au avut mare grijă de toţi acei oameni și nu am văzut nicio panică. De fapt, feedback-ul pe care l-am primit de la mulți dintre cei care au fost evacuați a fost că au apreciat această abordare, pentru că echipele de intervenţie i-a menținut calmi în timpul unei situații evident tensionate și stresante.”

Până acum, pompierii au reuşit să ţină sub control jumătate din incendii.