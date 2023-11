Alertă în Germania. O persoană a pătruns cu maşina în aeroportul din Hambrug şi a tras două focuri de armă | VIDEO

Conform unui purtător de cuvânt al poliţiei locale, șoferul mașinii a tras de două ori în aer cu o armă, informează Reuters, citată de News.ro.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

JUST IN: Standoff at Germany's Hamburg Airport after car crashes through gate, driver is armed and holding 2 children pic.twitter.com/BgqQJx1f6S

După ce a tras focurile de armă, persoana respectivă a aruncat două sticle incendiare din vehicul. Purtătorul de cuvânt al poliţiei a menţionat că în maşină se afla un copil.

The Gunman at #Hamburg Airport set fires on the tarmac and fired 2 shots into the air before parking his car underneath a plane pic.twitter.com/IOO2eKdI8v