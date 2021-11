Alertă de „incident major” în Marea Britanie. 17 persoane au fost rănite după ce două trenuri s-au ciocnit

Un mecanic de tren, care a rămas blocat în urma coliziunii, a avut nevoie de îngrijiri medicale. În total, 17 persoane au fost transportate la spital, relatează BBC.

Serviciul de pompieri şi salvare din Dorset şi Wiltshire au declarat accidentul drept ”incident major”, la fața locului intervenind 50 de pompieri.

"Mai multe persoane au fost rănite dar, din fericire, nimeni nu a murit", a declarat poliţia transporturi britanică.

