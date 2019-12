Alegeri în Marea Britanie. Boris Johnson s-a ascuns de presă într-un frigider

Britanicii sunt chemați joi la urne, pentru a decide noua componență a Parlamentului, principala miză fiind legată de Brexit.

Premierul Boris Johnson s-a ascuns de presă şi a încheiat campania electorală cu gesturi pe care adeversarii politici le consideră false și populiste.

A copt plăcintă, a livrat lapte și a plecat la colindat, după voturi, încercând să imite o secvență dintr-un film .

Premierul Boris Johnson și-a încheiat campania într-o manieră cel puțin ciudată. El a ajutat la încărcarea unui camion cu lapte, dar s-a ascuns într-o cameră frigorifică, pentru a evita insistențele unui reporter care îl invita să intre în direct la o emisiune de dimineață a postului de televiziune ITV.

Într-o ultimă încercare de a-și atrage mai multe voturi, liderul Opoziției a avut un mesaj pentru electorat.

Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist: „Aveți încredere că premierul va realiza un acord cu Statele Unite? Aveți încredere că premierul va proteja sistemul de sănătate și alte servicii? Pentru el, când spune adevărul, spune de fapt o minciună? Totul devine un fel de miraj vag care avansează de la o zi la alta."

Miza alegerilor a ajuns și la casele de pariuri, unde cotele au variat dramatic în ultima săptămână.

Rupert Adams, analist: „Posiblitatea ca Jeremy Corbyn să fie viitorul premier are o cotă de 7 la 2. Eu cred că are șanse mari. Dacă priviți cu atenție, în cazul în care diferențele vor fi foarte mici sau nu va fi un rezultat clar la final, atunci el are mai multe opțiuni disponibile decât are probabil, Boris Johnson.”

Internauții l-au ridiculizat pe Boris Johnson pentru manipulare și prezentarea unor cifre mincinoase legate de sistemul de sănătate.

Ce arată sondajele înaintea alegerilor din Marea Britanie

Sondajele indicau o victorie a Partidului Conservator, însă, după alegeri, ar putea rezulta un parlament fără o majoritate absolută. Ceea ce ar înseamna mai multă ezitare, mai multe amânări și mai multă paralizie pentru această țară, după cum a explicat chiar Boris Johnson.

Într-o manieră mult mai convențională, rivalul laburist, Jeremy Corbin, a făcut apel la alegătorii indeciși.

