AFP: Preşedinţia lui Donald Trump, la un pas de implozie. Democrați cer armatei să ia măsuri

Apeluri la demisie, planuri de declanşare a procedurii de destituire, întreaga avalanşă de critici ce s-a abătut asupra preşedintelui în exerciţiu acuzat de subminarea instituţiilor statului nu face decât să toarne gaz pe foc. În consecinţă, cu 12 zile înainte de încheierea mandatului, Donald Trump, retras la Casa Albă, s-a trezit extraordinar de singur.

Într-un mesaj video difuzat joi seara, impetuosul miliardar şi-a recunoscut în cele din urmă înfrângerea, dar în niciun moment nu l-a menţionat - fără a mai vorbi de a-l felicita - pe succesorul său Joe Biden.

Într-o încercare de a-şi salva ultima parte a mandatului, Trump a denunţat un "atac odios" asupra Capitoliului, fără a pomeni deloc de responsabilitatea sa în acest coşmar, care a afectat pe termen lung imaginea Americii în lumea întreagă.

"Prea târziu", au reacţionat la unison numeroşi responsabili democraţi şi republicani profund nemulţumiţi, în timp ce demisiile printre apropiaţii săi şi în cadrul guvernului său s-au înmulţit.

Unii dintre ei consideră că cel mai simplu ar fi ca cel de-al 45-lea preşedinte "să-şi închidă gura" şi să-l lase de facto pe vicepreşedintele Mike Pence la butoanele conducerii până la 20 ianuarie, când Joe Biden va depune jurământul.

Potrivit lui Jeh Johnson, fostul ministru al securităţii interne, orice persoană cu o oarecare influenţă asupra lui Donald Trump ar trebui să îi trimită un mesaj simplu: "Urcaţi în Air Force One, mergeţi la Mar-a-Lago şi rămâneţi acolo!".

"Cu cât va face mai puţin în ultimele 12 zile, cu atât va fi mai bine", afirmă la rândul său senatorul republican Ben Sasse la postul de radio NPR. "Donald Trump i-a minţit pe americani şi minciunile au consecinţe", a remarcat el.

Wall Street Journal, publicaţia deţinută de magnatul Rupert Murdoch, care a fost un aliat al lui Trump, l-a îndemnat într-un editorial pe acesta să-şi asume responsabilitatea şi să demisioneze. "Va fi mai bine pentru toată lumea, inclusiv pentru el, dacă pleacă în linişte", se menţionează în text.

Din fieful său din Wilmington (în Delaware), Joe Biden şi-a asumat rolul de lider responsabil cu pansarea rănilor unei Americi rănite, care - potrivit lui - a trăit "una din cele mai întunecate zile" din istoria sa.

De patru ani, Donald Trump "şi-a înmulţit atacurile" împotriva instituţiilor democratice americane, iar campania sa a "culminat" miercuri, a acuzat el.

Responsabili de la vârful Partidului Democrat i-au cerut lui Mike Pence să declare, cu o majoritate a guvernului, că Donald Trump este "inapt" să-şi îndeplinească funcţiile, în baza celui de-al 25-lea amendament al Constituţiei.

Mike Pence nu este totuşi favorabil unui astfel de scenariu întrucât se teme de o agravare a tensiunilor, potrivit unuia dintre apropiaţii săi, citat de New York Times.

Congresul ar putea lansa totuşi o procedură de destituire. Un grup de aleşi democraţi din Camera Reprezentanţilor, controlată de partidul lor, se pregătesc să prezinte articolele pentru "impeachment", scrie Agerpres.

"Ceea ce s-a întâmplat la Capitoliu a fost o insurecţie împotriva SUA, instigată de preşedinte", susţine liderul senatorilor democraţi Chuck Schumer. El "nu mai poate rămâne la putere nicio zi în plus."

De asemenea, Nancy Pelosi, preşedinta democrată a Camerei Reprezentanţilor, a apreciat că destituirea lui Donald Trump este o "urgenţă de maximă importanţă".

Într-un tweet trimis vineri dimineaţă, Donald Trump nu menţionează apelurile la demisia sa, dar susţine că cei "75 milioane de mari patrioţi americani care l-au votat" vor reprezenta o "voce imensă /cu majuscule/ pe viitor". "Ei nu vor putea fi în niciun caz trataţi în mod incorect!!!", a adăugat el.

The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!