Aeroporturi din vestul Ucrainei au fost lovite de forțele ruse. Mai multe orașe au fost bombardate

Forțele ruse au bombardat, vineri, aeroporturi din vestul Ucrainei, din apropierea orașelor Lutsk și Ivano-Frankivsk.

Potrivit Associated Press, care citează autortitățile locale, aceste regiuni sunt în afara razei de acoperire a Rusiei, în vestul țării, zone care erau neatinse până acum.

Lutsk: Reportedly, 3 hits on the airport, sounds of flying jets were heardpic.twitter.com/RMBkEGpUsT — English Luhansk (@loogunda) March 11, 2022

Tot vineri a fost raportat faptul că orașul Volnovakha a fost capturat de separatiștii susținuți de Rusia, potrivit The Independent.

A Video of the Lutsk Airport and Repair Center moments after the Russian Airstrike. pic.twitter.com/W5QLb1zwPc — OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2022

Explozii au fost înregistrate și în Ivano-Frankivsk, Lutsk și Dnipro, unde o persoană și-a pierdut viața.

În jurul orei locale 06:10 în Novokodatsky, un cartier din Dnipro, au avut loc trei atacuri aeriene: unul în apropierea unei grădinițe, lângă un bloc de locuințe și unul la o fabrică de încălțăminte cu două etaje care a luat foc.

BREAKING: Bombs hit near airports in west Ukrainian cities Ivano-Frankiivsk and Lutsk, far from Russia's main push, authorities say. https://t.co/QKiR53k5n1 — The Associated Press (@AP) March 11, 2022

De asemenea, două centrale termice nu mai funcționează în Luțk din cauza exploziilor provocate de rachetele rusești, conform Nexta.