Statul face o platformă anti fake news. Cine acuză liderii politici de incompetenţă devine suspect de propagandă rusă

Autoritățile pregătesc o platformă informatică ce va scana presa online, dar şi bloguri şi reţele sociale, pentru a găsi “fake news”, surse de dezinformare şi propagandă în contextul conflictului din Ucraina, relatează News.ro, care citează Profit.ro.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a creat un grup de lucru, la care s-a alăturat şi Guvernul României, împreună cu CNA şi mai multe ONG-uri.

Echipa de comunicare a Guvernului a cerut departamentelor de relaţii publice din toate ministerele, într-un mesaj comun transmis pe email, să desemneze câte un reprezentant în grupul de lucru şi să vină, până vineri, 11 martie, cu observaţii pe narativele şi cuvinte cheie incluse în motoarele de căutare şi în parametrii de analiză.

Potrivit propunerilor transmise, prima dintre combinaţiile de cuvinte care vor aprinde becuri roşii de posibilă dezinformare şi propaganda rusă în algoritmii platformei este cea care ar asocia, în acelaşi text, Guvernul, premierul Nicolae Ciucă sau preşedintele Iohannis cu un context de “corupţie” ori “incompetenţă”, având ca marker de dezinformare expresii precum “mizerie” sau “furtişag”.

"Pentru presa de investigaţie, spre exemplu, orice articol care ar semnala acte de corupţie, incompetenţă sau alte deficienţe în Executiv l-ar face pe autor suspect de a fi agent al propagandei ruse în algoritmii platformei. La fel, orice postare similară pe bloguri sau pe reţele sociale", explică Profit.ro, adăugând că, în opinia comunicatorilor guvernului, în actualul context, narativul „Palierul de decizie de la Bucureşti este corupt” este un narativ al dezinformării şi propagandei.

Platforma, care are mai multe module, scanează mediul online (mainstream media, blog-uri, social media etc.), identifică şi extrage - pe narativele stabilite - inclusiv folosind cuvintele cheie şi grupuri de cuvinte cheie - elementele solicitate, într-o serie de formate: de la text scris, la statistici şi elemente de interpretare, din care pot fi extrase trenduri, tendinţe si potenţiale direcţii de acţiune ale agenţilor (agenţii, actori etc.) care pot genera “fake news” şi elemente specifice propagandei”, au explicat cei din echipa de comunicare a Guvernului în mesajul adresat departamentelor de comunicare din ministere.

Conform aceluiaşi mesaj, din grupul de lucru ar urma să facă parte şi Global Focus, Active Watch, Media Wise şi alte ONG-uri cu expertiză în media literacy, campanii de informare corectă a cetăţenilor, monitorizare şi analiză media, împreună cu CNA.

Guvernul a anunţat joi într-un mesaj oficial, că ia măsuri pentru a contracara războiul informaţional şi încercările de a crea instabilitate şi răspândi panica nejustificat în rândul populaţiei, arătând că lumea întreagă şi România deopotrivă traversează o perioadă foarte sensibilă, în care problemele grave de securitate şi efectele agresiunii ruse în Ucraina riscă să fie amplificate prin manipulări şi dezinformare. Anunţul a venit după ce, cu o seară în urmă, informaţii referitoare la creşterea preţului benzinei şi motorinei au provocat aglomeraţie şi haos la staţiile de carburanţi.

”Guvernul României dezaprobă şi va sancţiona prin pârghiile pe care le are la îndemână orice încercare de a provoca dezechilibre şi induce dezinformări în spaţiul public. Lumea întreagă şi România deopotrivă traversează o perioadă foarte sensibilă, în care problemele grave de securitate şi efectele agresiunii ruse în Ucraina riscă să fie amplificate prin manipulări şi dezinformare”, preciza Executivul, într-o postare pe Facebook.

În mesaj se arăta că Guvernul ”urmăreşte inclusiv aceste aspecte şi ia măsuri pentru a contracara războiul informaţional şi încercările de a crea instabilitate şi răspândi panica nejustificat în rândul populaţiei”.

”Să nu ne lăsăm conduşi de reacţii pripite, sub impulsul unor ştiri neverificate din surse credibile! Avem mare nevoie, mai ales în contextul acestui război hibrid, să filtrăm cu bună credinţă, raţiune şi responsabilitate informaţiile care ne parvin”, mai spune Guvernul în mesaj.