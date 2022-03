LIVE UPDATE. Război în Ucraina, ziua 16. SUA vor să le ofere ucrainenilor un ajutor de peste 13,5 miliarde de dolari

La finalul întâlnirii, Lavrov a declarat că a vorbit cu omologul său ucrainean despre chestiuni umanitare. Aprovizionarea cu alimente și stabilitatea prețurilor în Europa au fost, de asemenea, pe ordinea de zi, le-a spus rusul reporterilor.

Serghei Lavrov a precizat că, furnizând ajutor defensiv Ucrainei, Occidentul "se comportă periculos".

"Nu plănuim să atacăm alte ţări. Noi nu am atacat nici Ucraina", a fost afirmația cu care ministrul de Externe al Rusia i-a șocat pe jurnaliști.

La rândul său, ministrul de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a declarat că este gata să se întâlnească din nou cu omologul său rus, Serghei Lavrov, dacă există perspective pentru o "discuție substanțială".

Kuleba a precizat că nu există progrese în privința încetării focului și că Ucraina are două sarcini: organizarea unui coridor umanitar de la Mariupol și atingerea unui armistițiu de 24 de ore.

"Impresia mea este că Rusia nu este în situația în acest moment să stabilească o încetare a focului. Am evocat o încetare a focului, dar nu s-a realizat niciun progres în acest sens", le-a spus reporterilor ministrul de Externe al Ucrainei.

Între timp, cel puțin patru orașe importante din Ucraina sunt înconjurate de forțele ruse. În Mariupol situația e critică! Oamenii nu au hrană, apă și căldură. Nici un civil nu a reușit să părăsească joi orașul ucrainean, a declarat vicepremierul Ucrainei, Iryna Vereșciuk.

În schimb, Capitala Ucrainei, Kiev, rămâne sub control ucrainean, în ciuda bombardamentelor intense. La fel se întâmplă și cu Harkov, al doilea oraș ca mărime din această țară.

Potrivit unui consilier al președintelui ucrainean Vladimir Zelenski, pagubele provocate de invazia trupelor rusești se ridică la 100 de miliarde de dolari.

ONU estimează că 549 de civili au fost uciși în Ucraina de la începutul invaziei rusești.

Camera Reprezentanților a votat, miercuri seara, pentru aprobarea proiectului, iar Senatul va avea ultimul cuvânt, informează CNN.

În opinia acesteia, atacul ordonat de Vladimir Putin asupra Ucrainei reprezintă o lovitură mai mare pentru bunăstarea globală decât pandemia de Covid-19, potrivit Nexta.

"We went through an unprecedented crisis into a pandemic. And now the unthinkable has happened - a war in Europe," said Kristalina Georgieva

