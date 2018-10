Aer proaspăt din Noua Zeelandă, îmbuteliat și scos la vânzare. Cât costă

Patru cutii de "Pure Fresh New Zealand Air" erau scoase la ofertă la un preț de 98,99 USD într-un magazin Duty Free din Aeroportul Internațional din Auckland.

Un jurnalist a postat o imagine cu oferta de aer proaspăt pe Twitter, catalogând produsul ca fiind o glumă, luând în cosiderare prețul pe care îl afișează.

You’ve got to be shitting me. Also, $98, so not exactly a cute prank gift. pic.twitter.com/se4fkHUXRW