Adolescent sirian, acceptat la Cambridge University. A învățat chimie de pe telefonul mobil

Abdullah Kattineh, în vârstă de 19 ani, din Damasc a învăţat de unul singur chimie cu ajutorul unui telefon mobil, pentru că familia să nu îşi permitea să cumpere cărţi, în timp ce orașul său era bombardat, conform Daily Mail

Acum, tânărului i s-a oferit şansa de a studia în Marea Britanie, în urma unei campanii online de strângere de fonduri la care au contribuit sute de persoane.

Universitatea Cambridge i-a oferit lui Abdullah o bursă școlară în valoare de 48.000 de lire sterline. El a spus: "Este o onoare imensă să fiu singurul student sirian care a fost admis, anul acesta, la Universitatea Cambridge. Nu pot uita cât de dificil era să învăţ fără să avem curent electric, timp de 18 ore pe zi."

Abdullah, un elev autodidact, şi-a dat seama că are o afinitate pentru această materie după ce s-a calificat la Olimpiada Internaţională de Chimie, în 2015.



