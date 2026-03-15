Încă din septembrie, a circulat pe surse informația conform căreia administrația Trump oprește un fel de comision din înțelegerea la care au ajuns ByteDance și consorțiul de firme americane.

Acum, atât The Wall Street Journal, cât și The New York Times oferă o estimare a acestor încasări. Conform surselor citate, actuala administrație a câștigat de pe urma înțelegerii în jur de 10 miliarde de dolari, care ar reprezenta 70% din valoarea înțelegerii.

Banii sunt plătiți de consorțiul de firme americane, printre care se numără Oracle și Silver Lake. 2,5 miliarde de dolari ar fi fost deja plătiți în ianuarie, când a fost semnat acordul. Restul banilor urmează să fie plătiți în rate.

Acesta este un nou exemplu în care guvernul Trump se implică în afacerile private în moduri în care niciun guvern american nu a mai făcut-o până acum, după ce a cumpărat 10% din Intel și o cotă încă necunoscută din US Steel.

Primul guvern Trump a fost cel care a demarat demersurile pentru blocarea TikTok în Statele Unite, iar al doilea a finalizat înțelegerea prin care divizia locală a trecut în proprietatea unui consorțiu de firme americane.