Actorul Alec Baldwin, reacție în urma tragicului accident de la filmări. "Nu există cuvinte pentru a descrie şocul"

El a tras cu o armă de recuzită pe platourile de filmare din New Mexico şi a provocat moartea acesteia şi rănirea regizorului Joel Souz, au anunţat oficialii. Autorităţile investighează ceea ce s-a întâmplat, scrie AP.

Halyna Hutchins, director de imagine la „Rust” şi regizorul Joel Souza au fost împuşcaţi joi, în deşert, la periferia sudică a Santa Fe.

Un purtător de cuvânt al lui Baldwin a declarat că a avut loc un accident cu gloanţe oarbe. Purtătorul de cuvânt al şerifului din Santa Fe, Juan Rios, a spus că detectivii investighează ce tip de proiectil a fost descărcat şi cum. Nu au fost aduse acuzaţii.

Nu este clar dacă Baldwin juca în momentul împuşcării sau câte focuri au fost trase şi se ştiu puţine lucruri despre armă.

Vineri, Baldwin a scris pe Twitter, transmişând condoleanţe pentru familia lui Hutchins şi precizând că a fost un accident.

„Nu există cuvinte pentru a descrie şocul şi tristeţea în ceea ce priveşte tragicul accident care i-a luat viaţa lui Halyna Hutchins, o soţie, mamă şi o colegă a noastră foarte admirată. Cooperez pe deplin cu Poliţia în această investigaţie”, a scris el pe Twitter. „Inima mea e frântă pentru soţul ei, fiul lor şi toţi cei care o ştiau şi o iubeau pe Halyna”.

Imagini cu actorul în vârstă de 63 de ani, cunoscut pentru rolurile din „30 Rock” şi „The Hunt for Red October”, precum şi pentru personanificarea fostului preşedinte Donald Trump în emisiunea „Saturday Night Live”, l-au arătat tulburat, plângând, joi, lângă biroul şerifului.



