Primele imagini cu Alec Baldwin după ce a împușcat-o mortal pe directoarea de imagine. Cum s-a produs tragedia

Directoarea de imagine Halyna Hutchins şi regizorul Joel Souza "au fost răniţi prin împuşcare atunci când Alec Baldwin a descărcat o armă de foc utilizată la filmările" pentru lungmetrajul "Rust", a precizat biroul şerifului din comitatul Santa Fe într-un comunicat.

Halyna Hutchins, în vârstă de 42 de ani, a fost evacuată cu un elicopter la un spital din apropiere, unde decesul ei a fost declarat de medici.

Regizorul filmului "Rust", Joel Souza, în vârstă de 48 de ani, a fost internat la terapie intensivă.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

