Un autocar care transporta 36 de turiști români de la București spre Salonic s-a izbit de camioanele în flăcări și a luat, de asemenea, foc.
Pasagerii au reușit să scape după ce au spart geamurile și s-au ajutat unii pe alții să iasă.
Doi șoferi de camion au murit într-un accident grav produs în nordul Bulgariei, pe drumul dintre Ruse și Sofia. Cele două vehicule s-au ciocnit frontal și au luat foc.
Un autocar care transporta 36 de turiști români de la București spre Salonic s-a izbit de camioanele în flăcări și a luat, de asemenea, foc.
Pasagerii au reușit să scape după ce au spart geamurile și s-au ajutat unii pe alții să iasă.
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