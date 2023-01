Accident aviatic. Un avion în care se aflau cinci pasageri s-a izbit de sol imediat după decolare | FOTO

Primele rapoarte au arătat că două persoane au murit în accidentul aviatic. Autoritățile au negat însă că există victime.

Incidentul a avut loc, vineri, pe aeroportul internațional Juba din Sudanul de Sud. Avionul s-ar fi izbit de sol la doar un minut de la decolare.

Cele cinci persoane de la bord, trei pasageri și doi membri ai echipajului, ar fi supraviețuit accidentului. Conform Juba TV și Daily Star nu au fost înregistrate victime.

Aeronava transporta marfă către orașul Akobo din Sudanul de Sud.

JUST IN: A plane, Antinov L410 registered No EY-473 en route to Akobo County, Jonglei State crashed at Hai Referendum shortly after taking off from Juba International Airport. pic.twitter.com/7UQIZ3bXPq