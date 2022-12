Fostul campion olimpic David Rudisha a supraviețuit unui accident aviatic care a avut loc în Kenya

Rudisha, care a câștigat aurul la 800 de metri în 2012, la Londra, și în 2016, la Rio, a declarat că a avut parte de un „episod înfricoșător”, informează The Guardian.

„Totul a fost bine, dar după şapte sau opt minute de zbor, motorul avionului s-a oprit. (Pilotul) a văzut un spaţiu deschis şi a încercat să aterizeze avionul acolo. Dar una dintre aripi a lovit un copac şi avionul a început să se învârtească, înainte de a atinge solul stâncos. Pilotul a făcut o treabă uimitoare menţinând avionul stabil cât mai mult timp posibil", a afimrat fostul mare campion.

În avionul respectiv, unul de mici dimensiuni, se mai aflau alte cinci persoane. Toate au s-au ales cu răni ușoare.

În august 2019, Rudisha a scăpat cu viață dintr-un accident rutier grav. O anvelopă a SUV-ului său a explodat pe o autostradă din Kenya. Bolidul fostului campion s-a ciocnit de un autobuz.

Thanking the Almighty God for the gift of life.Saturday night around 1030Hrs I survived a tragic road accident at Keroka on my way home to Kilgoris after a head on collision with a bus plying Kisii Nairobi Route. I am fine with no injuries! Thank you ???????? for your prayers. pic.twitter.com/RZdwemLwXG